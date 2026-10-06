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Витамин C снизил смертность у пациентов с предраковым состоянием крови

Витамин C снизил смертность у пациентов с предраковым состоянием крови

Главное в тезисах: Тезис 1: Ежедневный прием 1000 мг витамина C сократил смертность пациентов с предраковыми состояниями крови почти вдвое — с 24 до 11 летальных исходов за три года наблюдений.

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