В Японии из-за непогоды отменили запуск ракеты Epsilon-5 с группой малых спутников

В Японии из-за сильного ветра был отменен запуск легкой ракеты-носителя Epsilon-5 с группой из девяти малых космических аппаратов, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
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