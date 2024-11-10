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Переполох в Старом Свете: выборы в США вызвали «трампотрясение» в Европе

Переполох в Старом Свете: выборы в США вызвали «трампотрясение» в Европе

Второе пришествие Трампа в Белый дом вызвало настоящий переполох в Старом Свете. Посыпалось правительство Шольца, в Польше раскол между президентом-«трампистом» и премьером, называвшим американского лидера русским агентом.

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