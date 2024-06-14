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    Да же Путин, вас дебилов предупреждал.Очередь у обменника
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Очередь у обменника

Очередь у обменника

В Петербурге собралась очередь у обменника после новостей об остановке валютных торгов на Мосбирже.

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Комментарии
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Natalija Osminina
В любом случае в 2025-ом году Бреттон-Вудская система рухнет. И не будет денег, а Китай отбросится на многие десятилетия назад.
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3 час.
Николай Герасименко
Не делай из доллара божка, эта бумага ни чем не обеспечена. Просто спекулятивная имитация денег. Большинству населения России на твой бакс нагадить с высокой колокольни, такие как ты держат под матрасом эти фантики в надежде сэбаться в &quot;исключительную&quot; страну, побатрачить таксистом или дальнобойщиком.
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10 мин.
АБ
Александр Б
Да же Путин, вас дебилов предупреждал.
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9 мин.

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