Очередь у обменника

В любом случае в 2025-ом году Бреттон-Вудская система рухнет. И не будет денег, а Китай отбросится на многие десятилетия назад.

Николай Герасименко

Не делай из доллара божка, эта бумага ни чем не обеспечена. Просто спекулятивная имитация денег. Большинству населения России на твой бакс нагадить с высокой колокольни, такие как ты держат под матрасом эти фантики в надежде сэбаться в "исключительную" страну, побатрачить таксистом или дальнобойщиком.