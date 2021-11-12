11 ноября можно будет наблюдать редкое космическое явление

Юрий Ильинов

🍀1. Решение о смене работы Этот расклад используется чаще всего в тех случаях, когда Вопрошающий хочет и должен принять решение относительно смены места работы. Он позволяет подробно рассмотреть плюсы и минусы нынешней работы, а также показывает возможности и проблемы, которые могут появиться на новой работе. С его помощью можно получить конкретные советы и указания, как следует поступать, чтобы избежать ошибок и неудач. S — Сигнификатор. что такое Сигнификатор? 1 — Нынешняя профессиональная ситуация. 2 — То, что приносит удовлетворение. 3 — То, что не нравится. 4 — Подспудные желания. 5 — 6 — Что говорит в пользу смены работы. 7 — 8 — Что говорит за то, чтобы остаться. 9 — Что надо сделать. 🍀2. Работа и деньги Этот расклад таро используется чаще всего для того, чтобы проанализировать одновременно профессиональные и финансовые вопросы и сориентироваться, как будет выглядеть ситуация в этой сфере жизни в ближайшее время. Расклад интерпретируется при помощи следующего ключа: S — сигнификатор; 1 — то, что влияет на ситуацию из прошлого; 2 — как ситуация выглядит в настоящий момент; 3 — приносит ли удовлетворение нынешняя работа; 4 — доходы и выгода, которых можно достичь; 5 — возможно ли изменение; 6 — что принесет изменение; 7 — как это отразится на доходах; 8 — каким образом изменение отразится на жизни в целом 🍀3. Трапеция Сатурна Этот расклад таро используется для того, чтобы узнать, как будет развиваться профессиональная карьера вопрошающего и что он может сделать для ее улучшения или ускорения. Расклад простой, легко читается, тем не менее он дает много подробной информации. Расклад интерпретируется при помощи следующего ключа: S — сигнификатор; 1 — правильно ли я выбрал свою профессию; 2 — достигну ли я успеха в выбранной профессии; 3 — как я должен вести себя со своим начальством; 4 — как я должен вести себя со своими сотрудниками; 5 — как я должен вести себя со своими подчиненными; 6 — должен ли я повышать свою квалификацию; 7 — какие внешние факторы затрудняют мою карьеру; 8 — какие внутренние факторы затрудняют мою карьеру; 9 — как относятся мои близкие к моей карьере; 10 — должен ли я чего-то остерегаться на моем профессиональном пути; 11 — ждет ли меня повышение по службе; 12 — ждет ли меня рост доходов; 13 — ждет ли меня слава и признание; 14 — какое значение для моей карьеры имеет реклама; 15 — надо ли мне что-то изменить в дизайне моего рабочего места; 16 — будут ли удовлетворены мои стремления и честолюбие; 17 — как выглядят дальнейшие перспективы моей профессиональной карьеры; 🍀4. В ожидании повышения Расклад предназначен помочь вам выяснить, следует ли вам надеяться на повышение по службе в ближайшее время, а также узнать, как оно повлияет на вашу жизнь. 1 — Вероятно ли повышение в принципе. 2 — Что вам нужно сделать, чтобы получить повышение. 3 — как произойдет повышение. 4 — Влияние повышения на ваши доходы. 5 — Влияние повышения на ваш социальный статус. 🍀5. Профориентация Этот расклад позволяет не только выявить способности или навыки человека, но и определить перспективы для развития и роста его карьеры. Ведь только на собственном, а не на чужом жизненном пути личность может ожидать какой-то успех. Гадание производится на полной колоде Таро. Причем, если в позициях-сферах этого гадания выпадают карты — управители данных позиций, они символизируют выдающиеся способности человека в «своей» подсистеме общества. Расклад интерпретируется при помощи следующего ключа: 1 — Сфера материального производства. Ее влияние на клиента. (Управляющая данной сферой - карта Колесница.); 2 — Отношение клиента к сфере материального производства. Умение мастерить. Интерес к технике, выпечке и пр.; 3 — Организационная сфера. Ее влияние на клиента. (Управляющая данной сферой - карта Император.); 4 — Отношение клиента к организационной сфере. Сюда входят отношение к государственной власти, к политической власти, умение организовать людей, товарообмен и пр.; 5 — Сфера воспроизводства человека. Ее влияние на клиента. (Управляющая данной сферой - карта Первосвященник. ); 6 — Отношение клиента к сфере воспроизводства. Способность клиента быть врачом, педагогом, воспитателем, священником. Умение сопереживать, держать дистанцию в общении, способность в своей деятельности выражать групповые, коллективные интересы и пр.; 7 — Сфера информации. Ее влияние на клиента. (Управляющая данной сферой - карта Маг.); 8 — Отношение клиента к сфере информации. Способность к творчеству, к индивидуальной и независимой деятельности, к науке, к производству информации или символов.; 9 — Перспективы роста. Уровень, до которого клиент может дойти в своей карьере как специалист, чиновник и пр. (Управляющая данной позицией - карта Мир.); 10 — Уровень, до которого клиент может дойти в своей карьере самостоятельно, скажем, как предприниматель, бизнесмен и т. п. (Управляющая данной позицией - карта Колесо Фортуны.); 🍀6. Поиск работы Данный расклад будет полезен лицам с опытом работы, ищущим новое место трудоустройства, так и людям еще только делающим первые шаги в становлении на своем профессиональном поприще. 1 — Характеристика текущего положения дел. 2 — Ваши потенциальные возможности. 3 — Характеристика качеств, необходимых для устройства на работу. 4 — Перспективы устройства на новое рабочее место. 5 — Что ожидает вас на новом месте работы. 🍀7. Расклад на бизнес 1 — Могу ли я начать свое дело? 2 — Будут ли у меня партнеры? 3 — Будет ли моя продукция пользоваться спросом (или интересом общественности, если продукт нематериален)? 4 — Будет ли работа трудной? 5 — Нужно ли мне сейчас что-то менять? 6 — Нет ли еще какой-нибудь важной детали, которую я упустил? 7 — Будет ли мне сопутствовать удача? 8 — принесет ли мне деньги этот бизнес? 9 — Какой вид рекламы мне следует использовать? 10 — Чем все закончится? 🍀8. Расклад на деньги 1 — Как у меня обстоит дело с деньгами? 2 — Мне не хватает финансовой стабильности? 3 — как деньги могут сделать меня счастливым? 4 — Мое прежнее отношение к деньгам. 5 — Проблемы в связи с ответственностью за финансовое благополучие. 6 — Новые планы финансовых вложений. 7 - Мои отдаленные планы на будущее, связанные с деньгами. 8 — Обладаю ли я какими-то особыми способностями к добыванию денег? 🍀9. Общая ситуация и ее развитие Этот расклад таро позволяет рассмотреть сложившуюся ситуацию в карьере или финансах, выявить предпосылки для ее возникновения в прошлом, а также определить тенденции к ее развитию в будущем. Часто такое гадание дает возможность ответить на многие вопросы: о переходе на другую работу, об успехе в бизнесе, о карьерном росте кверента. Расклад интерпретируется при помощи следующего ключа: 1 — Прошлое в работе. Была ли она. Если была, то какая. Здесь может быть выражено и финансовое состояние дел в прошлом; 2 — Настоящее состояние дел. Устраивает ли клиента работа, бизнес. Что происходит там; 3 — Препятствия. Что или кто мешает достижению желаемого, наступлению будущего; 4 — Будущее. Что случится в дальнейшем с работой, со сделкой или финансами. Будут ли повышение, прибыль; 5 — Итог. С чем клиент останется. Стабильно ли нагаданное будущее; 6,7,8 — пояснение к карте в первой позиции (прошлое); 9,10,11 — пояснение к карте во второй позиции (настоящее); 12,13,14 — пояснение к карте в третьей позиции (препятствия); 15,16,17 — пояснение к карте в четвертой позиции (будущее); 18,19,20 — пояснение к карте в пятой позиции (итог); 🍀10. Расклад на карьеру 1 — Выбранная мною карьера — действительно то, чего я хочу? 2 — Какие шаги я должен (должна) предпринять для улучшения своего положения? 3 — Есть ли в моей карьере что-то, чего я не могу изменить? 4 — Делаю ли я все, что в моих силах? 5 — Что я могу изменить, чтобы поспособствовать своему карьерному росту? 6 — Какие отрицательные моменты прошлого влияют теперь на мою карьеру? 7 — Каков общий итог?