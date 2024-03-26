Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sozopolpiter воробьев
    братцы! предлагаю клинки по ножнам. 1.преступления совершают и граждане России. куда их после преступлений? в чьи киш...Вражеская армия с...
  • Ирина Литвин
    Все равно с мигрантами вопрос открытый и его надо решатьОдин из террорист...
  • Валерий Дюков
    горанту в городах водить военное положение вводить войска Росгвардии, и гнать всех и с паспортами и без них, после пе...Вражеская армия с...

Вражеская армия стоит в наших городах: Неконтролируемая миграция угрожает дальнейшему существованию России

Вражеская армия стоит в наших городах: Неконтролируемая миграция угрожает дальнейшему существованию России

Несмотря на то, что эмоционально теракт в Москве, пожалуй, стал самым тяжелым с 1999 года, эмоции – как раз лишние.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
не надо ничего разжигать искусственно. Россия всегда была притягательна для инородцев. всё на самом деле в руках силовых структур - от входа до выхода, включая нахождение на территории РФ. &quot;экономическую обоснованность&quot; можно оставить за кадром, ибо высосано из пальца. Россия в этом вопросе ничем от ЕС или США не отличается, - &quot;рыба ищет, где глубже&quot;, а мигранты, - где им лучше. никто не едет поднимать экономику России, люди ищут нормальной жизни в лучшем случае, ништяков на халяву в худшем, иными словами. но есть Законы РФ, их и надо соблюдать. и если структуры не справляются, то что? - кому это выгодно?
Ответить
34 мин.
Валерий Дюков
горанту в городах водить военное положение вводить войска Росгвардии, и гнать всех и с паспортами и без них, после пересмотра закона о миграции разбираться кто и как и когда получил гражданство надо это уже делать сегодня не откладывать на завтро, итак всё запустили далеко.......
Ответить
33 мин.
sozopolpiter воробьев
братцы! предлагаю клинки по ножнам. 1.преступления совершают и граждане России. куда их после преступлений? в чьи кишлаки?
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх