Несмотря на то, что эмоционально теракт в Москве, пожалуй, стал самым тяжелым с 1999 года, эмоции – как раз лишние.
Вражеская армия стоит в наших городах: Неконтролируемая миграция угрожает дальнейшему существованию России
Комментарии
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Сергей Ковалев
не надо ничего разжигать искусственно. Россия всегда была притягательна для инородцев. всё на самом деле в руках силовых структур - от входа до выхода, включая нахождение на территории РФ. "экономическую обоснованность" можно оставить за кадром, ибо высосано из пальца. Россия в этом вопросе ничем от ЕС или США не отличается, - "рыба ищет, где глубже", а мигранты, - где им лучше. никто не едет поднимать экономику России, люди ищут нормальной жизни в лучшем случае, ништяков на халяву в худшем, иными словами. но есть Законы РФ, их и надо соблюдать. и если структуры не справляются, то что? - кому это выгодно?
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34 мин.
Валерий Дюков
горанту в городах водить военное положение вводить войска Росгвардии, и гнать всех и с паспортами и без них, после пересмотра закона о миграции разбираться кто и как и когда получил гражданство надо это уже делать сегодня не откладывать на завтро, итак всё запустили далеко.......
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33 мин.
sozopolpiter воробьев
братцы! предлагаю клинки по ножнам. 1.преступления совершают и граждане России. куда их после преступлений? в чьи кишлаки?
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5 мин.
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