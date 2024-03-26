Вражеская армия стоит в наших городах: Неконтролируемая миграция угрожает дальнейшему существованию России

СК

Сергей Ковалев

не надо ничего разжигать искусственно. Россия всегда была притягательна для инородцев. всё на самом деле в руках силовых структур - от входа до выхода, включая нахождение на территории РФ. "экономическую обоснованность" можно оставить за кадром, ибо высосано из пальца. Россия в этом вопросе ничем от ЕС или США не отличается, - "рыба ищет, где глубже", а мигранты, - где им лучше. никто не едет поднимать экономику России, люди ищут нормальной жизни в лучшем случае, ништяков на халяву в худшем, иными словами. но есть Законы РФ, их и надо соблюдать. и если структуры не справляются, то что? - кому это выгодно?