Школьники Архангельской области смогут узнать, как избежать финансовых потерь

Началась весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности. Занятия для школьников и студентов колледжей и техникумов, организованные Банком России, продлятся до 18 апреляВыбрать урок и подключиться к нему вместе с классом или индивидуально можно на сайте проекта.
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