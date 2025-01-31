Школьники Архангельской области смогут узнать, как избежать финансовых потерь

Началась весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности. Занятия для школьников и студентов колледжей и техникумов, организованные Банком России, продлятся до 18 апреляВыбрать урок и подключиться к нему вместе с классом или индивидуально можно на сайте проекта.