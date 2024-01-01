Декабрь 1991: как Scorpions Горбачёва от всего «свободного мира» отблагодарили Вся суть «величия» Горбачева выражена в одной позорной фотографии – где он, радостно улыбаясь, всего через шесть дней после уничтожения страны, президентом которой он являлся, держит чеки, полученные им от Scorpions 32 года назад страна переживала один из самых мрачных и тяжелых моментов в своей истории, по сравнению с которым даже декабрь 1941 года не выглядел таким безнадежным.