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Почему и когда стоит арендовать теплоход?

Почему и когда стоит арендовать теплоход?

Раньше рестораны и кафе в летнюю пору для проведения торжества пользовались повышенным спросом. Однако многие люди отмечают, что находиться в душном, тесном помещении не приносит праздничного настроения и гости стараются уйти домой намного раньше.

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