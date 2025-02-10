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Царьград

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Люди потратили на ввод бесполезной каптчи 1289 жизней

Стало известно, кто и как использует чужое времяУчёные выяснили, что технология  reCAPTCHA, которую создали для защиты от ботов, давно уже не защищает от спама, зато стала мощным инструментом контроля за пользовательским поведением.

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