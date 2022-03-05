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Джулиус Рэндл заработал удаление за потасовку с Кэмероном Джонсоном

Форвард «Никс» Джулиус Рэндл заработал удаление в матче с «Санз» в пятницу. На последних минутах третьей четверти Рэндл устроил потасовку с форвардом «Финикса» Кэмероном Джонсоном.

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