Джулиус Рэндл заработал удаление за потасовку с Кэмероном Джонсоном

Форвард «Никс» Джулиус Рэндл заработал удаление в матче с «Санз» в пятницу. На последних минутах третьей четверти Рэндл устроил потасовку с форвардом «Финикса» Кэмероном Джонсоном.
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