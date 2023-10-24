В районе Кунцево завершается строительство школы на 825 мест

Завершается строительство школы на 825 мест вблизи Мякининской поймы. Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, общая строительная готовность объекта 97%.
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