49-летний Николай Басков показал лицо вблизи без фильтров и грима

Народный артист отреагировал на слухи о неудачной косметологической процедуре. Николай Басков 7Дней.ruСегодня в рамках «Новой волны 2026» проходит гала-концерт с участием главных звёзд российского шоу-бизнеса.
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