Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Эх,не совсем так...Вот Батцка правильней говорит- перетрахивать и хоть в этом к нему надо прислушаться"Нам отмечать 23 ...
  • Maxim Yushkin
    "Коммент по выше напечатанным комментам": "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны..." (Шота Руставели, но Ку...«Сожжены газопров...
  • Алексей Горшков
    Не жаль мне его, но я ему НЕ ЗАВИДУЮ !!! Он НЕ может НЕ осознавать, что его дни (не только, как политика, А ВООБЩЕ) с...План ликвидации З...

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Владимир Путин. Поздравление по случаю Дня защитника Отечества."Уважаемые товарищи, друзья!Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх