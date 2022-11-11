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«Дортмунд» проиграл в Бундеслиге дважды подряд и идет 6-м. Он может отстать от «Баварии» на 9 очков

«Дортмунд» проиграл в Бундеслиге дважды подряд и идет 6-м. Он может отстать от «Баварии» на 9 очков

«Боруссия» Дортмунд потерпела в Бундеслиге два поражения подряд. Она уступила одноименному клубу из Менхенгладбаха со счетом 2:4 в 15-м туре чемпионата Германии.

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