Народ против Зеленского: по Украине прокатилась волна отпора ТЦК

Август на Украине стал месяцем, когда внутренняя война с людоловами вышла на новый уровень. Добровольцев давно нет, а оставшиеся мужчины не желают становиться «пушечным мясом» для фронта.
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