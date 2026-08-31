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Царьград

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Народ против Зеленского: по Украине прокатилась волна отпора ТЦК

Народ против Зеленского: по Украине прокатилась волна отпора ТЦК

Август на Украине стал месяцем, когда внутренняя война с людоловами вышла на новый уровень. Добровольцев давно нет, а оставшиеся мужчины не желают становиться «пушечным мясом» для фронта.

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