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Кровь под кедрами. Как «Ливанская Швейцария» стала полем армагеддона

Кровь под кедрами. Как «Ливанская Швейцария» стала полем армагеддона

После того, как в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в Ливане, а Иран в ответ нанёс удар по израильской территории, мир находится в ожидании новой полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

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