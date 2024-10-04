Кровь под кедрами. Как «Ливанская Швейцария» стала полем армагеддона

После того, как в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в Ливане, а Иран в ответ нанёс удар по израильской территории, мир находится в ожидании новой полномасштабной войны на Ближнем Востоке.
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