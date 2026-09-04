Руслан Риманас читекле клоунада урам спектакле чыгарган

Руслан Риманас һөнәрчелек, хәтер, гореф-гадәтләр һәм аяк киеме ясау аша үзенең үткәне һәм мәдәни мирас турында уйланучы кеше турындагы «Сәхтиян» яңа урам спектакленең премьерасына чакыра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым