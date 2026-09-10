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Царьград

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Песков о речи Пашиняна на армянском: сигнал о суверенности

Песков о речи Пашиняна на армянском: сигнал о суверенности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна произнести речь на саммите ШОС на армянском языке.

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