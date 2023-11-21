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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ксения Синицына: «У меня нет никаких диет – уже был нехороший опыт со всем этим. Живу, кайфую, ем что хочу»

– С точки зрения питания ты себя никак не ограничиваешь? – У меня нет никаких диет, уже был нехороший опыт с этим всем.

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