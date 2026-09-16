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Из-за увлечения протеином мужчина лишился почки. Это не единственный риск избытка белка в еде

Из-за увлечения протеином мужчина лишился почки. Это не единственный риск избытка белка в еде

Мужчина хотел получить рельефное тело и несколько раз в неделю ходил на тренировки. А чтобы быстрее получить эффект, каждый день еще принимал белковые добавки для роста мышц.

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