Варю МОРКОВКУ с ЯБЛОКАМИ и делаю полезный компот. Рассказываю как это сделать!

Ингредиенты: 1кг. моркови 500 гр. яблок 100 гр. сахара 1 ст.л. лимонного сока Приготовление: Яблоки промойте, удалите косточки, нарежьте на четвертинки.
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