Вкус жизни

12 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • нина Лебедева
    ДороговатоЭто мой «ХОДОВОЙ»...
  • Юлия Корнева
    Отличный салатик на каждый день, только майонез всю пользу к нулю сводит. Лично я заправляю его маслом грецкого ореха...САЛАТ СВЕКЛА С ЧЕ...
  • Алла Неизвестная (Незнакомка)
    кто-то уже пробовал делать? это вкусно?Запеканка "Ленива...

Варю МОРКОВКУ с ЯБЛОКАМИ и делаю полезный компот. Рассказываю как это сделать!

Варю МОРКОВКУ с ЯБЛОКАМИ и делаю полезный компот. Рассказываю как это сделать!

Ингредиенты: 1кг. моркови 500 гр. яблок 100 гр. сахара 1 ст.л. лимонного сока Приготовление: Яблоки промойте, удалите косточки, нарежьте на четвертинки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх