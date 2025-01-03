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Политика как она есть

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Экс-премьер Молдавии обвинил Санду и ее правительство в отказе от Приднестровья

Экс-премьер Молдавии обвинил Санду и ее правительство в отказе от Приднестровья

Бывший премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил президента Майю Санду и правительство Дорина Речана в предательстве национальных интересов и отказе от жителей Приднестровья ради европейской интеграции.

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