Экс-премьер Молдавии обвинил Санду и ее правительство в отказе от Приднестровья

Бывший премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил президента Майю Санду и правительство Дорина Речана в предательстве национальных интересов и отказе от жителей Приднестровья ради европейской интеграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии