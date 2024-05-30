Лавров назвал условие ускорения политического урегулирования ситуации вокруг Украины

Возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины может появиться в случае следования принципу равной и неделимой безопасности, заявил 30 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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