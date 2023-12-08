Салливан заявил, что возможности ВСУ значительно сократятся без поддержки США

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) обороняться от воздушных ударов и продвигаться вперед на поле боя значительно сократятся без помощи Вашингтона, которая до сих пор не согласована.
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