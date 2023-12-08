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Салливан заявил, что возможности ВСУ значительно сократятся без поддержки США

Салливан заявил, что возможности ВСУ значительно сократятся без поддержки США

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) обороняться от воздушных ударов и продвигаться вперед на поле боя значительно сократятся без помощи Вашингтона, которая до сих пор не согласована.

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