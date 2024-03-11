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Hill: виноваты Трамп и Такер Карлсон — демократы объяснили рост антиукраинских настроений в конгрессе

Hill: виноваты Трамп и Такер Карлсон — демократы объяснили рост антиукраинских настроений в конгрессе

Лидер меньшинства в палате представителей, демократ Хаким Джеффрис обвинил бывшего президента США Дональда Трампа и журналиста Такера Карлсона в росте антиукраинских настроений в конгрессе, сообщает The Hill.

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