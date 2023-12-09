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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Path of Exile раздают питомца «Ледяной тигр» по случаю старта лиги «...

Разработчики Path of Exile раздают питомца «Ледяной тигр» по случаю старта лиги «...

Разработчики Path of Exile раздают питомца «Ледяной тигр» по случаю старта лиги «Заклятие»В ролевом экшене Path of Exile стартовала новая лига испытаний «Заклятие», и по такому случаю команда разработчиков из Grinding Gear Games предлагает всем желающим заполучить в свою коллекцию нового питомца — ледяного тигра.

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