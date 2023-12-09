Разработчики Path of Exile раздают питомца «Ледяной тигр» по случаю старта лиги «Заклятие»В ролевом экшене Path of Exile стартовала новая лига испытаний «Заклятие», и по такому случаю команда разработчиков из Grinding Gear Games предлагает всем желающим заполучить в свою коллекцию нового питомца — ледяного тигра.