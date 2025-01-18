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"Мигранты избивали его вдвоем и собрались добивать арматурой": Водитель расстрелял двух нападавших в Москве. Стешин не скрыл возмущения

"Мигранты избивали его вдвоем и собрались добивать арматурой": Водитель расстрелял двух нападавших в Москве. Стешин не скрыл возмущения

Царьград Коллаж Царьграда В Зеленограде на территории хлебозавода случился конфликт между водителем грузовика и двумя мигрантами.

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Комментарии
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Владимир
Жалко что выжил. Лучше бы собака издох!
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2 час.
В
Владимир
Пожелаем писакам, защищающим черножопых, стать их жертвами.....
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2 час.
Виктор Борисов
Вот чисто мое мнение что происходит в России в последнее время, кроме как нашествием саранчи , никак не назвать. Тихое и всеобъемлющее нашествие под руководством &quot;лучших друзей&quot; России - США&quot;, если ещё кто-то в этом сомневается - то этот человек попросту не умеет взвешенно анализировать и оценивать информацию, причинно-следственные связи и т.д. о том, что происходит в России и вне. Для начала надо понять когда мигранты начали приезжать в РФ с &quot;дальними&quot; планами. Для начала наверное стоит вспомнить времена 30-35 летней давности, когда разваливался Советский Союз, когда 14 республик забурлили и им очень захотелось самостоятельности - независимости от России. То, что происходило в в то время в России и республиках кроме как &quot;кровавый хаос&quot; никак не назовешь. Под влиянием западных установок в среднеазиатских республиках было принято считать, что во всех их бедах виновата Россия и русские, и если бы не Россия, которую всем республикам приходилось тянуть. В Азии был бы &quot;рай&quot;. Прошли волнения, Союз республик свободных распался на очень свободные страны. Естественно, в этих странах старались искоренить все то, что им бы напоминало на связь с Россией и &quot;их оккупацию&quot;. То, что там переписывали различные названия, сносили памятники и устанавливали запрет на русский язык и т.д. это мелочи. В этих странах открывали охоту на русских, особенно в среднеазиатских странах. В 1990 - 1993 года в странах Средней Азии было убито более трехсот тысяч русских мужчин, женщин и детей. Миллионы пытались спасались бросая свое имущество. Национализм в те года в среднеазиатских странах был как фашизм. Таких в те года было немало, а теперь... По большому счету, до 2002 года &quot;братья&quot; из среднеазиатских стран побаивались ехать в Россию, боялись возмездия за &quot;их дружбу 90-93г.&quot; Но кушать им хотелось, да и урожай свой хотелось продать, вот тогда и начали они объединяться в группы и ездить в Россию. Вели они себя очень тихо, по одному не ходили, да и группами не очень то рисковали гулять. Продали, уехали. Со временем они подуспокоились и начали более смелее ездить, тем более видя, что в России, как ни крути, законы немного работают и с них спроса не будет. Они освоились, даже начали борзеть, понимая, что в России перекос закона, что только русских задерживают и судят за национализм, а мигрантов оформляют как мелких хулиганов (предупреждение или штраф). Россия после 2010 года вообще понравилась &quot;гостям&quot;. Можно было вести бизнес и при этом не платить налоги, можно жить по кайфу
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2 час.

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