В Госдуме пообещали увеличить штрафы за подделку документов для незаконной миграции до 60 миллионов рублей

МОСКВА, 5 ноября, ФедералПресс. Первый заместитель председателя Комитета по госстроительству и законодательству, депутат фракции «Единая Россия» Ирина Панькина сообщила, что штрафы за подделку документов с целью организации незаконной миграции могут возрасти до 60 миллионов рублей.