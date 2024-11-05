В Госдуме пообещали увеличить штрафы за подделку документов для незаконной миграции до 60 миллионов рублей

МОСКВА, 5 ноября, ФедералПресс. Первый заместитель председателя Комитета по госстроительству и законодательству, депутат фракции «Единая Россия» Ирина Панькина сообщила, что штрафы за подделку документов с целью организации незаконной миграции могут возрасти до 60 миллионов рублей.
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