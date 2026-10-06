Зам генсека НАТО: К войне с Россией подтянем и Турцию

Потенциально назревающая война Европы с Россией затронет не только Евросоюз. Об этом заместитель генсека НАТО Тарья Яаккола заявила на площадке Хельсинкского форума по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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