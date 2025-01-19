Табачок врозь: новые власти Сирии повысили пошлины на товары из Турции

Делегация временного сирийского правительства совершила свой первый официальный визит в Турцию. Изначально планировалось, что ее возглавит лидер новой сирийской власти Ахмед аш-Шараа, однако вместо него прилетели министры иностранных дел, обороны и глава разведывательной службы.
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