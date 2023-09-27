Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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С «красными линиями» вышла промашка: чужая колея СВО

С «красными линиями» вышла промашка: чужая колея СВО

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов в интервью испанской газете АВС заявил, что Киеву очень бы хотелось иметь ракеты большой дальности ATACMS, которые они не будут применять по территории России.

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Комментарии
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Александр Гребнев
Что то красных линий много разговоров еще больше а воз и ныне там все запутано полные непонятки бить надо так что бы нато дрожало вот тогда может будут понимать а пальцем грозить запад смешить
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4 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
С таким невменяемым и атрофированным поведением нашего руководства, мы сами вносим большой вклад к приближению большой войны.Странно все это, мы простые люди это понимаем, а Кремлевские нет? А может быть банальная трусоватость в крови у них? Странно только то, что товарищ Медведев ярится.Как говорят мудрые китайцы:&quot; Если ты сказал один раз, я тебе поверил. Если ты произнес это же во второй раз, то я начал сомневаться в правдивости твоих слов.&quot;
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3 час.
Валерий Вадимов
бла бла ,договорняки,бездарная тактика.стратегий вообще нет...похоже установка на истребление славян,с обоих сторон....
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3 час.

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