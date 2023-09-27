Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов в интервью испанской газете АВС заявил, что Киеву очень бы хотелось иметь ракеты большой дальности ATACMS, которые они не будут применять по территории России.
С «красными линиями» вышла промашка: чужая колея СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Гребнев
Что то красных линий много разговоров еще больше а воз и ныне там все запутано полные непонятки бить надо так что бы нато дрожало вот тогда может будут понимать а пальцем грозить запад смешить
Ответить
4 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
С таким невменяемым и атрофированным поведением нашего руководства, мы сами вносим большой вклад к приближению большой войны.Странно все это, мы простые люди это понимаем, а Кремлевские нет? А может быть банальная трусоватость в крови у них? Странно только то, что товарищ Медведев ярится.Как говорят мудрые китайцы:" Если ты сказал один раз, я тебе поверил. Если ты произнес это же во второй раз, то я начал сомневаться в правдивости твоих слов."
Ответить
3 час.
Валерий Вадимов
бла бла ,договорняки,бездарная тактика.стратегий вообще нет...похоже установка на истребление славян,с обоих сторон....
Ответить
3 час.
Свежие комментарии