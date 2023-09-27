С «красными линиями» вышла промашка: чужая колея СВО

Что то красных линий много разговоров еще больше а воз и ныне там все запутано полные непонятки бить надо так что бы нато дрожало вот тогда может будут понимать а пальцем грозить запад смешить

ЛК

Любовь Кузьмина

С таким невменяемым и атрофированным поведением нашего руководства, мы сами вносим большой вклад к приближению большой войны.Странно все это, мы простые люди это понимаем, а Кремлевские нет? А может быть банальная трусоватость в крови у них? Странно только то, что товарищ Медведев ярится.Как говорят мудрые китайцы:" Если ты сказал один раз, я тебе поверил. Если ты произнес это же во второй раз, то я начал сомневаться в правдивости твоих слов."