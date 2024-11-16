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МВД предложило ограничить время пребывания украинцев в России до марта 2025 года

МВД предложило ограничить время пребывания украинцев в России до марта 2025 года

В России законодательно решили ограничить временное пребывание украинцев.МВД создало соответствующий законопроект.

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