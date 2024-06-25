Долгожданная охота за "Жнецами" США над Чёрным морем: РЭБ сожгла электронику "Тритона". МиГи "избавились" от Global Hawk - источники

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Хоть какие то действия
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15 час.
М
ММ
Пусть случайно падают в море. Никто их не сбивал, ракеты не направлял. А так, молния попала или турбулентность была, пусть пиндосы гадают. Главное, чтоб КАЖДЫЙ случайно падал!
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14 час.
Traveller
Брехня-я-я-я-я...
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14 час.

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