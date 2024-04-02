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Дорожное радио

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Ани Лорак высказалась о свадьбе с бойфрендом-испанцем

Ани Лорак высказалась о свадьбе с бойфрендом-испанцем

Ани Лорак в прошлом году рассекретила отношения с испанцем и инструктором по йоге Исааком Виджраку. Ани регулярно показывает фото и видео с возлюбленным, а теперь и вовсе ответила на вопросы про свадьбу с Исааком.

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