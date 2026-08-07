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Россиян призвали не рассчитывать на дешевую ипотеку в 2027 году

Россиян призвали не рассчитывать на дешевую ипотеку в 2027 году

Даже при позитивной динамике ключевой ставки стоимость рыночной ипотеки останется на умеренно высоком уровне — порядка 12–13% годовых В 2027 году российским заемщикам предстоит переход от очень дорогих ипотечных ставок к умеренным.

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