Поддубный захотел лично поблагодарить тех, кто спас его в Курской области

Желание встретиться и лично поблагодарить людей, спасших его в Курской области, высказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный 13 сентября на встрече с главой медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым, директором НИИ имени Склифосовского Сергеем Петриковым и журналистами.