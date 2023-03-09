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Клишас заявил, США и ЕС пытаются совершить в Грузии государственный переворот

Клишас заявил, США и ЕС пытаются совершить в Грузии государственный переворот

Глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас сообщил о том, что в Грузии назревает антиконституционный госпереворот, который пытаются устроить США совместно с Евросоюзом, выводя людей на протесты, как это происходило в Киеве в 2014 году.

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