Киев ставит медицинские эксперименты на раненых украинских солдатах и мирных жителях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
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