В четырех ангарских аптеках выявили отсутствие числившихся в наличии лекарств

В ходе прокурорских проверок в четырех аптеках Ангарска выявлены нарушения. Четыре аптеки не внесли в государственную систему мониторинга движения медикаментов сведения об остатках и выводе из оборота ряда лекарственных препаратов.
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