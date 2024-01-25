Два землетрясения были зафиксированы в Алма-Ате ночью

Два новых землетрясения магнитудой больше 5 баллов произошли в городе Алма-Ата Республики Казахстан. Об этом 25 января сообщила пресс-служба департамента по ЧС Алма-Атинской области в своем Telegram-канале.
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