Золото обновило исторический рекорд стоимости унции

Котировки золота в пятницу утром поднялись до нового исторического рекорда. Драгоценный металл снова рос в цене, несмотря на падение фондовых рынков и увеличении доходности облигаций, обычно, негативно влияющих на котировки.
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