Украинский прогноз на лето: Генштаб ВСУ расписал, какие гарнизоны умрут геройски в июле и августе под Покровском

Страна и люди

Киевские генералы с ужасом ждут введения в прорыв общеармейских резервов армии России Украинские источники сообщают, что на Торецком/Дзержинском направлении российские штурмовики наступают в районе Дружбы, Пивничного/Кирово и Южного.