Украинский прогноз на лето: Генштаб ВСУ расписал, какие гарнизоны умрут геройски в июле и августе под Покровском

Киевские генералы с ужасом ждут введения в прорыв общеармейских резервов армии России Украинские источники сообщают, что на Торецком/Дзержинском направлении российские штурмовики наступают в районе Дружбы, Пивничного/Кирово и Южного.
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