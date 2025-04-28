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Ученые представили компактное устройство для очистки воды в полевых условиях

Ученые представили компактное устройство для очистки воды в полевых условиях

Сеченовский университет совместно с компанией "Гидрурус", которая занимается разработкой систем для очистки воды, и организацией "ВоИн" (Общероссийская общественная организацией военных инвалидов), создаст портативное устройство для очистки питьевой воды и обогащения её микроэлементами, издание "Naked Science" 28 апреля 2025 года.

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