Ученые представили компактное устройство для очистки воды в полевых условиях

Сеченовский университет совместно с компанией "Гидрурус", которая занимается разработкой систем для очистки воды, и организацией "ВоИн" (Общероссийская общественная организацией военных инвалидов), создаст портативное устройство для очистки питьевой воды и обогащения её микроэлементами, издание "Naked Science" 28 апреля 2025 года.