Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) К 2028 году средний курс доллара составит 106 рублей, следует из проекта сценарных условий социально-экономического развития России.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) К 2028 году средний курс доллара составит 106 рублей, следует из проекта сценарных условий социально-экономического развития России.
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