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Обозреватель Рассказов назвал шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro устройством завтрашнего дня

Обозреватель Рассказов назвал шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro устройством завтрашнего дня

Шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro появился в продаже на российских маркетплейсах. Во многом это устройство завтрашнего дня, которое продается сегодня за большие деньги, сообщил технообозреватель «Москвы 24» Андрей Рассказов.

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