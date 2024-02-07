Обозреватель Рассказов назвал шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro устройством завтрашнего дня

Шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro появился в продаже на российских маркетплейсах. Во многом это устройство завтрашнего дня, которое продается сегодня за большие деньги, сообщил технообозреватель «Москвы 24» Андрей Рассказов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии