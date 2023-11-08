Политолог Перла: глобальное лидерство РФ и КНР отражает страх, владеющий США

На шахматной доске мировой геополитики выстроился новый контур с тремя лидерами: президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, отметил политолог Андрей Перла.
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