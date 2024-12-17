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Сенатор раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов

Сенатор раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов

Беспартийный сенатор из Соединенных Штатов Берни Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет Америки на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки средств на программы здравоохранения и социальной помощи.

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