Сенатор раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов

Беспартийный сенатор из Соединенных Штатов Берни Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет Америки на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки средств на программы здравоохранения и социальной помощи.
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