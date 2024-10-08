Политолог Дашдемир: Турция не подчинилась давлению США против РФ

Глава турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar Хильми Дашдемир заявил, что Турция выстояла перед давлением США на введение санкций против России, поскольку между странами существует крепкое доверие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии