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Политолог Дашдемир: Турция не подчинилась давлению США против РФ

Политолог Дашдемир: Турция не подчинилась давлению США против РФ

Глава турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar Хильми Дашдемир заявил, что Турция выстояла перед давлением США на введение санкций против России, поскольку между странами существует крепкое доверие.

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