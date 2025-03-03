Врач предупредила об опасностях некоторых продуктов во время Великого поста

Великий пост, начавшийся после Масленичной недели, требует от православных верующих воздержания от продуктов животного происхождения, поэтому многие увеличивают потребление растительной пищи, в частности, источников белка.
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